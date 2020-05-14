A.Ordu’da sıkıyönetim

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 12 Haziran'da başlayacak maçların hazırlıkları sürürken, yönetim, tesislerde korona virüs salgını sebebiyle tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Kulüp doktoru Raşit Şimşek, Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde toplu yaşam alanlarında kısıtlamaya giderek önlem aldıklarını söyledi. Oturma alanlarının kullanılmasını engellediklerini belirten Raşit Şimşek, "Futbolcuların kendi odalarına sosyal yaşamlarını sürdürmeleri, sosyal izolasyona uygun bir kamp dönemi geçirmeleri amaçlandı.

YENİ KARARLAR ALINDI

Fitness salonu, yemekhane, toplantı salonu gibi bazı odalar tamamen kapattık. Bazı odalara ise sınırlama getirdik" dedi. Yemekhanede de tedbirler aldıklarını vurgulayan Raşit Şimşek şöyle devam etti: "40-45 kişilik kapasitesi olan yemekhanemizi tek seferde 12 kişi yiyebilecek şekilde, her grup arasında 15'er dakika süre olacak şekilde planlama yaptık. Takım otobüsünde her 4 koltukta 1 kişi oturacak. Pozitif vakayla karşılaşmamız durumunda kullanmak için bir karantina odası yaptık."