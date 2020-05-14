Bjelica çok yakın

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde ilk sırada bulunan Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica, artık sarı-lacivertli ekibe çok yakın. Ülkesi Hırvatistan'da açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki teknik adam "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Fenerbahçe ile henüz anlaşma aşamasındayız" dedi. Görüşmelerinin devam ettiğine değinen Bjelica, sarı lacivertli kulüple ilgili övgü dolu sözler söyleyerek "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir macera. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum. Gelen diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım" diye konuştu.

HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Hırvatistan Milli Takımı'ndan herhangi bir transfer teklifi almadığını da belirten başarılı çalıştırıcı "Milli takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Benim hedefim her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımın başına geçmek" şeklinde konuştu. Sarı-lacivertlilerin Bjelica ile ilgili temaslarını birkaç gün içerisinde sıklaştıracağı ve yeni teknik direktörüne imza attırdıktan sonra transfer çalışmaları için gaza basacağı bildirildi.



F.BAHÇE'DE VAKA SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında korona virüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında ise bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra 2. test yaptıracağı öğrenildi.