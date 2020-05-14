Horoz’a süper kanca

Süper Lig'de ilk sezonunda düşme hattından uzak kalmayı başaran Yukatel Denizlispor'un yıldız savunmacısı transferin gözdesi oldu. Yeşilsiyahlı ekipte stoper olarak görev yapan yıldız futbolcu Oğuz Yılmaz'a Trabzonspor resmen talip oldu. Birçok Süper Lig ekibinin transferi için sıraya girdiği 27 yaşındaki oyuncu için en ciddi teklifin Karadeniz ekibinden geldiği bildirildi.

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Yerli operasyonu başlatan bordo-mavililer, Denizlispor'da gösterdiği başarılı performansla ön plana çıkan hatta Milli Takım havuzu için de adı geçen başarılı savunmacı ile ilk temasları kurdu. Trabzonspor yönetiminin sözleşmesi sona erecek olan Oğuz Yılmaz ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip daha ciddi adımlar atması bekleniyor. Oğuz, Süper Lig'de 20 maça çıktı.



YABANCILAR HAZIR KITA

Denizlispor'da forma giyen yabancı futbolcuların istekli hali teknik heyetin yüzünü güldürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ege ekibi, korona virüs sürecinde 2 oyuncusunu kaybetti. Yeşil-siyahlı ekipte, lige verilen arada kaleci Stackhowiak sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı. Madou Barrow ise izinsiz olarak ülkesine gitti. Takımdaki diğer yabancı futbolcular ise hırsla çalışıp güç depoluyor. Takımdaki yabancı oyuncuların istekli görüntüsü, yönetimi ve teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör Bülent Uygun, sakatlığı süren Isaac Sackey dışında eksik oyuncularının bulunmadığını belirtti.

SEBAHATTİN ALP