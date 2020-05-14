Josef de Souza geri dönüyor

Fenerbahçe'den Al Ahli Kulübü'ne transfer olan Josef de Souza, alacakları nedeniyle sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Arap basınından Saudi 360'ın haberine göre Josef de Souza, Al-Ahli Kulübü'nün ödemesi gereken 1.5 milyon avroluk alacağını henüz tahsil edemedi. Brezilyalı futbolcu ile yaşanan krizi çözmeye çalışan Al Ahli Kulübü ödemenin bir kısmını yapsa da amacına ulaşamadığı öğrenildi. Oyuncunun F.Bahçe'ye dönebileceği iddiaları gündeme gelirken yaşanacak gelişmeler bekleniyor.