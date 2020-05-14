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Haberler Spor Kasımpaşa'da şok! 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

'da şok! 2 futbolcuda tespit edildi

'da iki futbolcunun testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Kasımpaşa'da şok! 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

14.05.2020, 14:53 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,14:58

İstanbul ekibinin futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yaptırdığı koronavirüs testinin sonuçları belli oldu. Yapılan testler neticesinde, 2 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildiği iddia edildi.

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