İstanbul ekibinin futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yaptırdığı koronavirüs testinin sonuçları belli oldu. Yapılan testler neticesinde, 2 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildiği iddia edildi.Beşiktaş'a koronavirüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da şok! 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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