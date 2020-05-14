Kasımpaşa'da şok! 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İstanbul ekibinin futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yaptırdığı koronavirüs testinin sonuçları belli oldu. Yapılan testler neticesinde, 2 kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edildiği iddia edildi.

Beşiktaş'a koronavirüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı