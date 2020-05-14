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Haberler Spor KSK’de Aşan yollara düştü

KSK’de Aşan yollara düştü

’dan ’e gelmek için otobüsle yola çıkan futbolcu tam 1.425 km yol kat edecek.

KSK’de Aşan yollara düştü
Giriş Tarihi: 14.5.2020

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın takım kaptanı Mustafa Aşan, İzmir'e gelebilmek için memleketi Diyarbakır'dan otobüsle yola çıktı. Korona virüs salgını başlar başlamaz oyuncularını eve yollayan yeşil-kırmızılı kulüpte Mustafa Aşan da ailesinin yanına Diyarbakır'a gitmişti. Pandemi nedeniyle şehirler arası ulaşımın yasaklandığı için tecrübeli oyuncu İzmir'e gelememişti. Yarın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapılması planlanan Kovid 19 testine de girmek için yola çıkan Mustafa Aşan, tam bin 425 kilometrelik yol kat edecek.

BAŞKA ÇAREM YOKTU
Tecrübeli oyuncu otobüsle yaklaşık 20 saat seyahat ettikten sonra takıma katılacak. Uzun yıllar sonra uzun bir karayolu yolculuğuna çıkacağını belirten Mustafa Aşan "Havayolu uçuşu olmadığı için otobüsle gelmek zorundayım. Ben Diyarbakır'dan yola çıkacağım, antrenörümüz Ümit Payaslı da Adana'dan otobüse binecek. İkimiz uzun bir yolu geçtikten sonra İzmir'e varacağız. Liglerin de ne olacağı belli değil. Herşeyin başı sağlık" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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