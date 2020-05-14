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Haberler Spor Manisa Futbol’da çalışmalar tam gaz

Futbol’da çalışmalar tam gaz

Manisa Futbol’da çalışmalar tam gaz
Giriş Tarihi: 14.5.2020

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Samsunspor'un 10 puan gerisinde 2. sırada bulunan Play- Off hattındaki Manisa Futbol Kulübü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde devam ettiği antrenmanda üç grup halinde çalıştı. Oyuncular fitness salonunda kuvvet testinden geçti, ardından da sahada gerçekleştirdikleri aerobik dayanıklılık antrenmanıyla günü tamamladı. Teknik direktör Cihat Arslan, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Hiç bir sıkıntımız yok. Çok iyi çalışıyoruz. Sezonu hedeflediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Bize bu konuda yönetimimiz büyük destek veriyor. Kalan maçları kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

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