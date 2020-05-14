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Haberler Spor Menemenspor’dan anlamlı destek

Menemenspor’dan anlamlı destek

Menemenspor’dan anlamlı destek
Giriş Tarihi: 14.5.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, İzmir'de faaliyet gösteren amatör kulüpleri unutmadı. Sarı-lacivertli yönetim, hem pandemi hem de ramazan ayı dolayısıyla amatör kulüpler için bin kilogram bulgur ve bin paket makarna dağıttı. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Avcı, erzakları gerekli kulüplere dağıtılması için İzmir Büyük Şehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığına teslim etti. Avcı, "Mübarek Ramazan ayında ve salgın döneminde yönetim kurulumuz olarak İzmir'deki amatör kulüplerimize karınca kararınca yardım etmek istedik. Bu zor günleri beraberlik içinde atlatacağız" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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