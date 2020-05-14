Mesut 2021’de Fener’de

Bir süredir Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil ile ilgili dün İngiltere'den taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi. Daily Mail Gazetesi Arsenal forması giyen başarılı oyuncuyu manşetlerine taşıdı ve yıldız ismin 2021 yılında sarı-lacivertli ekibe geleceğini iddia etti. Mesut'un haftalık 350 bin pound aldığı belirtilirken oyuncunun sözleşmesinin bitene kadar kulübünde kalacağına vurgu yapıldı. İngilizler, Mesut'un menajeri Erkut Söğüt'ün "Mesut sözleşmesini tamamlayacak ancak Mesut ve Fener hakkında konuşamam çünkü gizlilik ilkesi var" sözlerine de yer verdi. Kulübe yakın çevreler gelişmeleri doğrularken gelecek senenin yaz transfer döneminde müthiş transfer bombasının patlaması bekleniyor. Oyuncuyu ABD ekibi DC United'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği bilinirken yaşanacak gelişmelerin sonucu merak ediliyor.



F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil tam 7 sezondur Premier Lig ekibi Arsenal'in formasını giyiyor. İngiliz ekibine bir başka dünya devi Real Madrid'ten transfer olan yıldız oyuncu bu sezon ligde 18 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atıp 2 asist yaptı. Yıldız isim Almanya Milli Takımı'nda da 91 karşılaşmada toplam 23 kez rakip fileleri sarstı.