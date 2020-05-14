Semih için geri sayım başladı

G.Saray'da uzun yıllar forma giydikten sonra Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, sarı-kırmızılılara dönmek için gün sayıyor. Bir televizyon programına demeç veren Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky, kontratı biten oyunculardan Kanga haricindekilerin kulüpten ayrılacağını açıkladı. 2017 yazında Cimbom'a 2 milyon euro kazandırarak Sparta Prag'a giden Semih Kaya, 2019/2020 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma dönmüştü. 29 yaşındaki başarılı futbolcunun kontratını tamamladıktan sonra Galatasaray'a imza atmasına kesin gözle bakılıyor.