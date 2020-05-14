Trabzon’da Sosa ve Novak tamam

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordomavililer prensipte anlaşmaya vardığı Jose Sosa ve Filip Novak'ın sözleşmelerini uzatmak için harekete geçti. Sosa'ya daha önce bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro önerilirken, Filip Novak'a ise son olarak yıllık 1 milyon 250 euro garanti ücret teklif edilmişti. Teknik heyetin de kalmalarını istediği ikili ile bu rakamlara yakın bir tutarda anlaşılacağı dile getirildi.