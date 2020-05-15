1 numara peşinde

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kaleye, defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapmaya hazırlanan yeşil-siyahlı ekipte kaleci Adam Stachowiak'ın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmasıyla '1 numara' arayışlarına hız verildi. Ege temsilcisi Romanya'nın Cluj takımından Litvanyalı 32 yaşındaki file bekçisi Giedrius Arlauskis'i gündemine aldı. Tecrübeli file bekçisinin sezon sonunda takımıyla sözleşmesinin sona erdiği ifade edildi. Litvanyalı kalecinin bonservis bedelinin olmaması Denizlispor'a olan transferini güçlendiriyor. Giedrius Arlauskis, Türkiye'den bazı takımlardan teklif aldığını doğrulayarak, "Sözleşmem bitiyor ve gelecekte ne olacağına kulübüm karar verecek. Korona virüs yüzünden kulüpler çeşitli tasarruflar yapıyor. Kurtulmak istedikleri futbolculardan da bu yolla ayrılabiliyorlar. Kulübümden bana 30 Haziran'a kadar teklif gelmezse ayrılacağım" dedi.

7 TAKIMDA OYNADI

32 yaşındaki kaleci Giedrius Arlauskis, ülkesinde başladığı profesyonel futbol kariyerinde Dziugas, Siauliai, Unirea Urziceni, Rubin Kazan, Watford, Espanyol ve Cluj'da forma giydi.



BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

Yukatel Denizlispor'un transfer listesine aldığı Cluj'un Litvanyalı kalecisi Giedrius Arlauskis'a Beşiktaş da talip oldu. Alman kalecisi Karius ile yollarını ayıran siyahbeyazlıların Giedrius Arlauskis'a teklif yaptığı belirtildi. 32 yaşındaki file bekçisine İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan da bazı takımların teklif yaptığı öne sürüldü.

SEBAHATTİN ALP