Akhisar tam gaz

TFF 1. Lig'de korona virüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durdurulan sezonun yeniden başlangıç tarihinin 12 Haziran'dan 19 Haziran'a çekilmesi Akhisarspor'un planlamasını değiştirmeyecek. Yanlız antrenman programında farklılık yapabileceklerini söyleyen teknik direktör Yılmaz Vural, "Zaten bir takımın tam hazır hale gelmesi için 8 haftaya ihtiyacı vardır. Sürekli tarihlerin değişmesi ve federasyonun tarih açıklamasında geçen, 'şimdilik' ifadesi rahatsızlık yaratıyor ama işimiz oynamak ve biz de belirtilen tarihte sahada olacağız. Virüs salgını 19 Haziran'da da bitmeyecek. Virüsle yaşamayı da öğrenmeliyiz" dedi.

MAÇLAR AFRİKA'DA DA OYNANIYOR

TAKIM olarak alınan önlemleri mümkün olduğu kadar uyguladıklarını açıklayan tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, "64 kişiye korona virüs testi yaptırdık ve hepsi negatif çıktı. Yaz ayında maçlar oynayacağız. Sıcak olacak ama Afrika'da da top oynanıyor. Buna da alışmalıyız" diye konuştu.