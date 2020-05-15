Altınordu’da Atakan izleniyor

Altınordu'da forma giyen Hüseyin Atakan Üner'in Süper Lig ve Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği belirtildi. İzmir ekibinde ikinci sezonunu geçiren 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu G.Saray ve Başakşehir scout ekiplerinin sezon boyunca izlediği belirtildi. Kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 1. Lig'de 26 maçta 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Atakan'la Fransa ekibi Monaco ve Almanya takımları Mainz ile Freiburg'un da ilgilendiği belirtildi. Genç Atakan, Altınordu'ya geçen sezon Denizlispor'dan transfer olmuştu.

ALTYAPI FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR

Bünyesinden ülkemizi Avrupa'da temsil eden A Milli Takım'ın yıldızları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Berke Özer ile Barış Alıcı'yı çıkaran İzmir temsilcisinde bu sezon şans bulan 17 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncusu Ravil Tagir'in de Almanya ve İngiltere'nin dev kulüplerinin radarına girmişti.