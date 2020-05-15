Aslan’da 3 aday

Ön libero arayışlarına hız veren G.Saray'ın Seri'nin yerine düşündüğü isimler belli oldu. Sarı-kırmızılıların listesinin en başında Pacos'ta forma giyen Mohamed Diaby var. 23 yaşındaki ön liberonun sezon sonu serbest kalacak olması sebebiyle G.Saray'a yakın olduğu konuşulurken listedeki bir diğer ismin ise Belçika'da Zulte Waregem kulübünde görev yapan 24 yaşındaki Omar Govea olduğu ortaya çıktı. Genç yıldız bu sezon 21 maçta oynadı. 3 gole katkı verdi. SARI- kırmızılılar ayrıca Gonçalves'i de gündemine aldı. Portekiz'de Famalicao forması giyen 21 yaşındaki yıldızın raporu scout ekibi tarafından Fatih Terim'e iletildi. 3 oyuncuyla da temaslar başladı.