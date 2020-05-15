Bundesliga heyecanı

Avrupa'nın beş büyük liginde korona virüs salgın arasını en erken noktalayan ülke olan Almanya'da heyecan dorukta. Alman futbolu korona virüs salgını sonrası ilk santra için geri sayıma geçti.

RUHR DERBİSİ OYNANACAK

Yaklaşık iki aylık aranın ardından sahneye çıkacak olan Bundesliga takımları yarın oynanacak 6 maçla birlikte bu hafta sonu yarıda kalan sezonu tamamlamak için sahada yerini alacak. Açılış gününde Ruhr derbisinde Schalke 04 ekibi, Borussia Dortmund'a konuk olacak. Lider Bayern Münih de pazar günü Union Berlin'e konuk olacak. Bitime 9 hafta kala Bundesliga'da tüm maçlar seyircisiz oynanacak.



İşte haftanın programı:

CUMARTESİ: Augsburg- Wolfsburg, B.Dortmund-Schalke 04, F.Düsseldorf-Paderborn, Hoffenheim- H.Berlin, RB Leipzig-Freiburg (16.30), E.Frankfurt-M'Gladbach (19.30).

PAZAR: Köln-Mainz (16:30), Union Berlin-B.Münih (19.00).

PAZARTESİ: Werder Bremen- Bayer Leverkusen (21.30)