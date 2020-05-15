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Haberler Spor Danimarka’da esti Göztepe’de durdu

’da esti ’de durdu

Danimarka’da esti Göztepe’de durdu
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Göztepe'nin devre arasında Brondby'den transfer ettiği Polonyalı golcü Kamil Wilczek, Danimarka'daki performansının çok gerisinde kaldı. 32 yaşındaki tecrübeli golcü Brondby'de 18 lig, 6 kez de Avrupa Ligi Elemeleri'nde toplam 24 maçta sahaya çıkarken toplam 20 gol, 3 asistlik performansıyla göz doldurmuştu. Ancak Polonyalı oyuncu Göztepe'de ise tam bir duraklama dönemine girdi. Takıma katıldığı ikinci yarıdan bu yana sarı-kırmızılı formayla 8 lig maçında boy gösteren 32 yaşındaki golcü oyuncu fileleri havalandırma başarısı gösteremezken, asist de üretemedi.

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