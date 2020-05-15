Erzurumspor karantinada

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı. 11 kişi Erzurum'daki Pandemi hastanelerinde karantinaya alınırken tesisler ise İl Sağlık Müdürlüğü'nün tavsiyeleri üzerine 14 gün süreyle kapatıldı. Kapatılan tesislerde testleri negatif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarından toplam 60 kişi karantinaya alındı. Önceki gece hastaneye götürülen 12 kişinin testi negatif sonuçlandı. Erzurum Başkanı Hüseyin Üneş ve teknik direktör Mehmet Özdilek de karantinaya alınan 60 kişinin içerisinde yer alıyor.

ÖZDİLEK'TEN VERYANSIN

Tesislere sadece ambulansların giriş yapabildiği bildirilirken ciddi bir travma yaşadıklarını aktaran teknik direktör Özdilek, "Benim kızımı doğum gününde ağlatmaya kimsenin hakkı yok. Bu travma herkeste var. Kısa sürede birçok takımda bu vakaların artacağını düşünüyorum" dedi. Futbolcular ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında durumun sorumlusunun TFF olduğunu ifade ettiler. Hasan Ayaroğlu, Murat Uçar, Ömer Şişmanoğlu ve Yusuf Acer yaptıkları paylaşımlara "Bu psikolojiyle nasıl futbol oynanacak?" notunu düştüler.