Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Kızılhan'ın yaptığı açıklama:
"PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok."Beşiktaş'ta şok! Ahmet Nuri Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Genel Sekteri Burak Kızılhan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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