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Haberler Spor Fenerbahçe Genel Sekteri Burak Kızılhan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Genel Sekteri Burak Kızılhan testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika haberi... , testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kızılhan, " süremin ilk haftası tamamlandı" dedi.

Fenerbahçe Genel Sekteri Burak Kızılhan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

15.05.2020, 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020,16:25

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Kızılhan'ın yaptığı açıklama:

"PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok."

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