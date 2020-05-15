Fener’den hücum harekatı

Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'e gelen teklifler ve Mevlüt Erdinç'in de kadroda düşünülmemesi sebebiyle golcü transferi için gaza basan sarı-lacivertliler, iki yıldızı yakın takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin Muriç'in ayrılma ihtimali sebebiyle Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Artem Dzyuba üzerinde durduğu öne sürülürken Mevlüt Erdinç'in yerine de yine bir yerli isim düşünülüyor. F.Bahçe'nin adı bir süre önce G.Saray ile de anılan Fortuna Düsseldorf'un golcüsü Kenan Karaman'ı da takibe aldığı bildirildi. İtalyan basını Lazio ile Napoli'nin, İngiliz basını da Leicester City, Tottenham ve Crystal Palace'ın Vedat Muriç'i istediğini öne sürürken oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

TEMASLAR BAŞLIYOR

Yıldız oyuncu Artem Dzyuba için de temasların yakında başlaması bekleniyor. Rusya Milli Takımı'nda da golü bulunan yıldız isim için Avrupa'dan birçok takımın devrede olduğu haberleri gelirken, Kanarya'nın elini çabuk tutup bu transferi sonlandırması bekleniyor. 10 kez A Milli Takım forması giyen Kenan Karaman'ın da gelecek sezon sözleşmesi bitiyor.