Galatasaray'da korona şoku! Pozitif çıktı!

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu'nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur.

Bu süre sonrası testler tekrar edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü