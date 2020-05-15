Göz-Göz’de hedef Obiang

Süper Lig'de önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele etmeye hazırlanan Göztepe aradığı orta saha oyuncusunu İtalya'da buldu. Mevcut kadrodan kiralık olarak forma giyen Soner Aydoğdu ve sözleşmesi biten Andre Castro ile yeniden anlaşma sağlamayı planlayan Göz-Göz, Serie A'da Sassuolo forması giyen İspanyol futbolcu Pedro Obiang'ı takibine aldı. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcunun bonservis engelinin bulunmaması Göztepe yönetimini transferi gerçekleştirmek için umutlandırıyor.

MASAYA OTURACAKLAR

Kariyerine İtalya dışında bir ekipte devam etmek isteyen Ekvator Ginesi uyruklu Obiang'a sarı-kırmızılı yönetim ilk teklifini iletti. Orta saha oyuncusu sarıkırmızılı yönetimle maddi şartları görüşmek üzere önümüzdeki günlerde video konferans yoluyla bir araya gelecek.



İTALYA'DA YETİŞTİ

İspanya'da Atletico Juventus B takımının altyapısında yetişen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ardından İtalyan ekibi Sampdoria'nın U-19 takımına transfer oldu. Burada A takıma kadar yükselen futbolcu İngiltere'de West Ham macerasının ardından yeniden İtalya'ya dönerek Sassuolo ile anlaştı.



Obiang bu sezon Serie A'da Sassuolo formasıyla 21 maça çıkarken, rakip fileleri 1 kez sarstı, 1 kez de asist yaparak skora katkı sağladı.