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Haberler Spor Güney Amerika’da korona tedbirleri

’da korona tedbirleri

Güney Amerika’da korona tedbirleri
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores ve Sudamericana kupalarında oynanacak maçlarda futbolcuların topu öpmesi, forma değiştirmesi, sümkürmesi, tükürmesi yasaklandı. Her maç öncesi futbolcu ve hakemlerin ateşlerinin ölçüleceği ifade edilirken, su şişelerinin ortak kullanımının engelleneceği kaydedildi. Saha kenarında maske takma zorunluluğu getirildi.

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