Güney Amerika’da korona tedbirleri

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores ve Sudamericana kupalarında oynanacak maçlarda futbolcuların topu öpmesi, forma değiştirmesi, sümkürmesi, tükürmesi yasaklandı. Her maç öncesi futbolcu ve hakemlerin ateşlerinin ölçüleceği ifade edilirken, su şişelerinin ortak kullanımının engelleneceği kaydedildi. Saha kenarında maske takma zorunluluğu getirildi.