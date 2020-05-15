Karşıyaka bir kez daha ara verdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında bulunan Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Sağlık Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrası liglerinin 18 Temmuz 2020'de başlayacağının açıkla masının ardından çalışmalarına ara verdi. Yeşil-kırmızılı takım 5 veya 8 Haziran'da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde toplanma kararı verdi. Oyunculara bu süreçte evde yapabilecekleri bireysel çalışma programı verileceği bildirildi. Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Kamp merkezi, yemekhane, soyunma odaları ve fitness aletlerinin hepsi dezenfekte edildi. Tesislerimizi steril hale getirdik ve hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Federasyonun lig tarihini yeniden açıklamasının ardından çalışmalarımızı ileri bir tarihe aldık. Oyuncularımızın bu süreçte fizik ve mental olarak kendilerine iyi bakacaklarına inanıyorum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ