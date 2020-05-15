Kartal’a şok üstüne şok

Beşiktaş Kulübü dün bir kez daha korona virüs şoku ile sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucu siyah-beyazlılarda iki pozitif vakanın çıkmasının ardından dün yeni testlerin sonuçları geldi ve vaka sayısı arttı. Kulüp öğle saatlerinde 8 kişinin daha testinin pozitif çıktığını açıklarken bu açıklamadan kısa bir süre sonra başkan Ahmet Nur Çebi'nin testinin de pozitif olduğu bildirildi. Kartal'da korona virüse rastlanan 8 kişinin ismi açıklanmazken pozitif vakaların arasında 1 futbolcu, 2 teknik ekip ve 5 kulüp çalışanının olduğu öne sürüldü. Siyahbeyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, pozitif çıkan 8 isim dışında başkan Ahmet Nur Çebi'nin en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecinin ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başladığı kaydedildi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Kulübün açıklamalarının hemen ardından birçok kulüp ve Türkiye Futbol Federasyonu geçmiş olsun mesajları yayınladı. Gelişmelerin ardından siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.



AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaş Kulübü'nün üst üste artan pozitif vakalar sebebiyle önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağı öne sürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatma kararı alması nedeniyle siyah-beyazlıların bu konudaki tavrı merakla bekleniyor. Kulüp 14 günlük karantina sürecine girdiğinden ve sezona yönelik çalışmaların ancak haziran başında başlayacak olmasından dolayı bundan sonraki süreç belirsizliğini koruyor.



TESİSLER KAPATILDI

Beşiktaş'taki pozitif vakalar sonucu tüm antrenmanlar iptal edildi. Kulüp ayrıca bugünden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti. Pozitif vakalar içinde futbolcuların da olması ve tesisin son iki haftadır kullanılıyor olmasından dolayı tesisler karantinaya alınarak kapatıldı.