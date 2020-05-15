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Menemenspor’da Taşkın ilk peşinde

temsilcisiyle bugüne kadar 96 maça çıkan takım kaptanı Taşkın Çalış dalya yapmak istiyor.

Menemenspor’da Taşkın ilk peşinde
Giriş Tarihi: 15.5.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da üç sezondur forma giyen takım kaptanı Taşkın Çalış'ı önemli bir rekora imza atmanın heyecanı sardı. Sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 96 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde geride kalan 6 karşılaşmanın 4'ünde daha görev alırsa Ekol Göz Menemenspor formasıyla 100'ler kulübüne girmiş olacak.

İLKLERİN FUTBOLCUSU OLDU
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncuyla sarı-lacivertli yönetimin, lig sona erdiğinde masaya oturması bekleniyor. Taşkın Çalış, bu sezon ligde 25 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'de de 34 maçta forma giydi, kariyerinde 262 mücadelede 45 gol kaydetti. Taşkın Çalış, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un ligdeki ilk golüne imza atmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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