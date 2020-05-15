Nwakaeme gün sayıyor

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, futbola dönmek için sabırsızlanıyor. Bordo-mavili taraftarların 'Bay beyin' lakabını taktığı oyuncu uzun süredir, futboldan uzak kalmanın sıkıntısını yaşarken, 45 günlük bir aradan sonra yeniden yeşil sahalara dönmenin keyfini sürüyor.Yıldız oyuncunu bordo- mavili takımda değerine değer kattı. Nwakaeme, futbol kariyerinin en önemli değerini Karadeniz ekibinde yakaladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon başı gelen 31 yaşındaki futbolcu, 1 milyon 500 bin Euro olan değerini Karadeniz ekibinde 5 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Korona virüs salgınından etkilenen futbol piyasasında oyuncunun transfermarkt verilerine göre değeri ise 4 milyon Euro'ya geriledi. Yıldız oyuncu son iki sezonda Trabzonspor'da değerini iki kat artırmış oldu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in büyük bir güven duyduğu başarılı oyuncu Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de 24 karşılaşmada 10 gol atarken, 9 golün asistini de yaptı.