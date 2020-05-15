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Haberler Spor Palomino geliyor

geliyor

Sarı-lacivertliler stoper transferi için kulübünün 30 yaşındaki oyuncusunu düşünüyor.

Palomino geliyor
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Fenerbahçe, aradığı stoperi İtalya'da buldu. Çizme basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertlilerin Atalanta'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi temasta olduğu, ilerleyen günlerde ise transfer için resmi adımların atılacağı ifade edildi. Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe'nin bu isimle yakın temasta olduğu ve ilerleyen günlerde resmi girişimin yapılacağı belirtildi. Palomino, bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası'nda forma giyerek toplam 28 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Bilindiği üzere Kanarya'nın stoper konusunda Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robin Knoche'ye de teklif götürdüğü iddia edilmişti. 27 yaşındaki Alman stoperin kariyerine Türkiye'de devam edebileceği iddia edilirken iki oyuncunun birden gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giymesi sürpriz sayılmayacak.

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