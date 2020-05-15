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Haberler Spor Sivasspor’da Hakan operasyon geçirdi

Sivasspor’da Hakan operasyon geçirdi

Sivasspor’da Hakan operasyon geçirdi
Giriş Tarihi: 15.5.2020

12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig takımları sosyal mesafe kuralına uyarak idmanlara devam ederken şampiyonluk yarışında olan Sivasspor'a Hakan Arslan'dan kötü haber geldi. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edildi. Hakan Arslan, Kayseri'deki özel bir hastanede sağ diz menisküs operasyonu geçirdi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilen ve başarılı bir operasyon geçiren Hakan'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

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