Terim’den anlamlı mesaj: Aceleci değil temkinli olalım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dilediğini belirterek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, yaşanan korona virüs salgını sürecini ve liglerin başlamasıyla ilgili TFF'nin verdiği karar hakkında konuştu. Terim, "Son Beşiktaş maçı ertelenmeyecek diye resmi açıklama yapıldı. Biz hiçbir türlü antrenman yaptırmadık. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri de atandı. Ertesi gün lig erteleme kararı çıktı. O hafta antrenmanları durdurmasaydık, perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik belki bugün başka şeyleri konuşacaktık" dedi.

"LİG OYNANMASIN DİYEN YOK"

Oyuncularının hiçbirine çok istemelerine rağmen ülkelerine gitmelerine izin vermediğini belirten Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son yaptığımız tele konferansta en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu ve iyi şartlarda bunlara cevap verdiklerini söyledim. Onlar da gitmediler. 'Bu ülkenin sağlık sistemine güvenin size veya ailenize zarar gelmesine izin vermeyiz' dedik. Allah'a şükür de öyle oluyor. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Hak veriyor ve saygı duyuyorum. Kulüplerin ekonomik batağını, yayıncı kuruluşun beklentilerini, kulüplere bağlı endüstrilerin kaybını, inanın bana her şeyi düşünüyorum. Ancak insan hayatının söz edildiği durumda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız. Bir çok meslektaşımla görüşüyorum. Kimse oynanmasın demiyor. Aceleci olmayalım, doğru zamanda oynayalım diyor."