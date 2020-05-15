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Haberler Spor Uygun acı konuştu

Uygun acı konuştu

Uygun acı konuştu
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kulüplerin yüzde 80'inin borç batağında olduğunu söyledi. Uygun, "Donanımlı, antrenman bilimcisi, spor ve sporcu psikolojisini bilen, genç, girişimci sporun içerisinden gelen, akademi kariyeri olan hocalarla destekli bir altyapı modeli ile futbol ekolü oluşturacağımız çalışmalar yapmalıyız. Altyapı antrenörlerinin maaşlarını federasyon vermelidir. Kulüplerin çoğu borç batağında ve 200 kişi çalışıyor. Hasılat kaybı 400 milyon TL. Yayın gelirinin 600 milyon olduğunu ve bu sürecin uzaması durumunda kulüplerin o kadar çıkmaza gireceğini unutmamak lazım" dedi.

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