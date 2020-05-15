Westerlo Berke’yi bırakmak istemiyor

Belçika ekibi Westerlo'daki kiralık sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'ye dönen Berke Özer'le ilgilli dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Belçika'da yayın yapan spor portalı Voetbalkrant, genç file bekçisinin bir yıl daha Westerlo'da kiralık olarak forma giyeceğini yazdı. Haberde Belçika kulübünün ikna turları için Sarı-lacivertli yöneticilerle görüştüğü ve Berke'den çok memnun olduklarını bildirdikleri belirtildi. 19 yaşındaki eldiven bu sezon 22 maçta kalesinde 23 gol gördü. Berke, 6 maçta ise kalesini gole kapadı.