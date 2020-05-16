Altay düğmeye bastı

TFF 1. Lig'de Kovid-19 arasından sonra ligin geri kalanının hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdüren Altay'da yönetim boş durmuyor. Siyah-beyazlı kulübün kurmayları transferde yıldız golcü Marco Paixao ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

İKİ FUTBOLCU AYRILDI

Anton Putsila, Leandro Kappel, takım kaptanı sol bek Özgür Özkaya ve orta saha Yılmaz Özeren'le de en sıkıştı. Yönetim sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Abdülhamit Yıldız, Mustafa Murat Uslu, İbrahim Öztürk, Yaser Hacımustafaoğlu ve Helder Tavares ile de önümüzdeki günlerde masaya oturacağı öğrenildi. Bu oyuncularla yapılan ön görüşmelerin ise olumlu geçtiği bildirildi. Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon Altay'da kiralık olarak forma giyen stoper Abdülkerim, Erhan Kartal ve Yasin Avcı için önce kulüpleriyle görüştükten sonra oyuncularla masaya oturması bekleniyor. İzmir ekibi, sezon bitmeden sağ bek Yasin Palaz ve Okon ile yollarını ayırmıştı. Gözden düşen ve kampa dahil edilmeyen Leandrinho'nun ise gelecek sezonun planlarında yer alması beklenmiyor.



ALTYAPIDAN 8 TAKVİYE

Altay'da, altyapıdan 8 futbolcu A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan çalışmalara U19 ve U17 takımlarında forma giyen Cenk Blom, Arda Gezer, Melih İşlek, Furkan Mehmet Doğan, Ali Kızılkuyu, Fatih Ergen, Tugay Gündem ve Alperen Kızkapan dahil edildi. Profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Korona virüs salgını nedeniyle gelecek yıllarda tüm takımlar ekonomik sıkıntılar yaşayacak. Bu nedenle birçok kulüp altyapısından oyuncu çıkarmak için uğraş verecek. Biz de bu konuda oldukça iyi bir kulübüz ve sağlam bir altyapımız var. İdmanlara U-19 ve U-17 takımlarımızdan 8 oyuncuyu dahil ettik. Bu oyunculardan en az 5-6 tanesinin gelecek yıl A takım kadrosunda yer almasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ