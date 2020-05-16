Anlamlı hareket

Tottenham'ın yıldızı Harry Kane, gelecek sezon 2. Lig takımlarından Leyton Orient'e forma sponsoru olacak. Profesyonel kariyerine 2011'de Orient'te kiralık olarak başlayan Kane, "Profesyonel kariyerime başladığım kulübe yardımcı olabilmek çok güzel bir duygu. Aynı zamanda koronavirüs günlerinde kahramanca çalışan sağlık emekçilerine de teşekkür etme fırsatı bulduğum için memnunum" dedi.