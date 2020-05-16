Başkan Cengiz taburcu edildi

Yaklaşık 2 hafta önce halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 10 saatlik bir beyin ameliyatı operasyonu geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün kaldığı hastaneden taburcu edildi. Cengiz, "Her şey kontrol altında" derken ameliyatı yapan doktor Uğur Türe, başkanın durumunun iyi olduğunu söyledi. Türe, "Başkan çok iyi durumda. Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdik. Üç adet beyincikte ve beyin sapındaki tümörü çıkardık.



HEMEN TOPLANTI YAPTI

Çok iyi durumda. Evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra bir kemoterapi süreci var: Bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim" ifadelerini kullandı. Uğur Türe, "Kolay ameliyat yok. Bu biraz daha zordu" derken, esprili bir şekilde, "Mustafa Cengiz'le sadece tek bir konuda sıkıntı yaşadık. Uyanır uyanmaz Galatasaray yönetim kurulunu topladı. Ben onu yasakladım. Onun şu an böyle moralli olması onun için çok iyi bir durum. İnşallah böyle gidecek" şeklinde konuştu.



KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Galatasaray'da performans ekibinden bir kişide korona virüse rastlanmasının ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe ve Denizlispor başta olmak üzere tüm kulüplerden geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Kulüpler mesajlarında, "Galatasaray Spor Kulübü'nün personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.