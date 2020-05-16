Bundesliga başlıyor

Korona ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri Almanya oldu ve ara verilen Bundesliga bugün oynanacak mücadelelerle yeniden başlıyor. Haftanın programı ise şöyle: Bugün: Augsburg-Wolfsburg, Dortmund-Schalke, Düsseldorf- Paderborn, Hoffenheim- H.Berlin, Leipzig-Freiburg, Frankfurt-M'Gladbach, Yarın: Köln-Mainz, U.Berlin-B. Münih, Pazartesi: W.Bremen- B.Leverkusen.