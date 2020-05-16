Çok katı kurallar getirildi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Libertadores ve Sudamericana turnuvalarında oynanacak karşılaşmalarla ilgili radikal kararlar aldı. Bu kararlara göre futbolcuların forma değiştirmesi, flama verilmesi, tükürmesi, gol sevinçlerinde sarılmaları ve topu öpmesi yasakladı.