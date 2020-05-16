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Haberler Spor Çok katı kurallar getirildi

Çok katı kurallar getirildi

Çok katı kurallar getirildi
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Libertadores ve Sudamericana turnuvalarında oynanacak karşılaşmalarla ilgili radikal kararlar aldı. Bu kararlara göre futbolcuların forma değiştirmesi, flama verilmesi, tükürmesi, gol sevinçlerinde sarılmaları ve topu öpmesi yasakladı.

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