Denizli’den Camara hamlesi

Horoz, yabancı futbolcu konusunda arayışlarını sürdürüyor. Yönetim, Fillandiya'nın başkenti Helsinki'nin futbol takımlarından olan HJK Spor Kulübünde forma giyen 22 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu Secou Camara'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. İddiaya göre yeşil-siyahlı ekip bu futbolcuyla görüşmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

GÖRÜŞME MASASINA OTURACAK

Yukatel Denizlispor'da yönetim, sözleşmeleri sona eren yerli ve yabancı futbolcularla transfer görüşmelerine start verecek. Denizlispor'da savunma hattında görev yapan yerli oyuncular Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu ,Olcay Şahan ve Zeki Yavru ile görüşecek yeşil-siyahlı yöneticiler bu futbolcularla anlaşma zemini arayacak. Yönetim Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yabancı oyuncular Ogenyi Onazi, İsmail Aissati ve Kibong Mbamba gibi isimlerle de yola devam etmek için el sıkışmaya çalışacak.