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Haberler Spor Denizlispor'da Bülent Uygun takımından memnun

'da takımından memnun

Yukatel 'da teknik direktör takımından memnun olduğunu söyledi. Uygun yaptığı açıklamada, "Biz 40 gün sonra sahaya indik, 27 Nisan'da çalışmalarımıza başladık. Çok şükür tüm takımımızın testleri negatif çıktı. Fizik gücümüz her geçen gün artıyor" dedi.

Denizlispor'da Bülent Uygun takımından memnun

16.05.2020, 17:49 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,17:54

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesiyle çalışmalara ara veren ancak 12 Haziran'dan itibaren yeniden başlaması beklenen sezonun hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun takımından memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig için öngörülen tarihe sayılı gün kaldığını belirten deneyimli teknik adam, "Biz 40 gün sonra sahaya indik, 27 Nisan'da çalışmalarımıza başladık. Çok şükür tüm takımımızın koronavirüs testleri negatif çıktı. Fizik gücümüz her geçen gün artıyor. Oyuncularımın isteği ve çalışma arzusundan gayet memnunum. Herkes futbolu çok özledi" diye konuştu.


"ÖZELLİKLE SPORCULARIN PSİKOLOJİNE YÖNELİK ANTRENMANLAR YAPTIK"
Süper Lig'in başlamasıyla yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerini iddia eden Uygun, "Böyle dönemlerde her takımın hazır olabilmesi için en az 4-6 haftalık zamana ihtiyacı var. Uzun süre idman yapılmadığında kas, bağ doku yaralanmaları ortaya çıkar. Önemli sakatlıklar yaşanır. Geride kalan dönemde kuvvet, kapasite artırımı ile birlikte özellikle sporcuların psikolojine yönelik antrenmanlar yaptık. Bu konuda Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi ve Doç. Dr. Ahmet Ağbuğa hocalarımızdan büyük destek aldık. Ağırlık, direnç, pliometrik ve sürat antrenmanları yaptık. Bu dönemi en iyi şekilde tamamlayarak lig başlayana kadar hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

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