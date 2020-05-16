Galatasaray’a büyük şok!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 12 Haziran'da TFF 1. Lig'in 19 Haziran'da başlayacağını açıkladı ama takımlardan da ard arda korona virüs vakaları haberleri gelmeye başladı. Son olarak Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte 3'ü futbolcu 8 kişinin korona virüse yakalandığının tespit edilmesinin ardından dün de şok bir haber Galatasaray'dan geldi. Galatasaray Kulübü performans ekibinden bir kişide korona virüse rastlandığı açıklandı. Bunun üzerine idmanlar 6 gün durduruldu. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında personelin kim olduğu ise açıklanmadı. Florya'da görev yapan Galatasaraylı oyuncular, teknik heyet ve tüm personel 90 kişinin yeniden teste tabi tutulacağı açıklandı. Gelecek hafta tekrarlanacak testin ardından federasyonun kararı ve Sağlık Kurulu'ndan gelecek talimatlara göre yeniden çalışma programı hazırlanacak.

KULÜPTE DÖRDÜNCÜ VAKA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konuyla ilgili atılacak her adımın sağlık kurulunun kararlarına uygun şekilde işletilmesini ekibinden istedi. Galatasaray'da daha önce de teknik direktör Fatih Terim, 2. başkan Abdürrahim Albayrak ve yönetici Yusuf Günay'da da daha önce test sonucu pozitif çıkmıştı. Süper Lig'de üç büyüklerin dışında Ankaragücü ve Kasımpaşa takımlarında da korona virüs vakalarına rastlanmıştı.



ŞAMPİYONLUK HALİNDE BONUS



Yönetim 23. şampiyonluk hedefi ile de teklifine önemli bir bonus maddesi ekledi. Ligde kalan 8 hafta öncesinde lider Trabzonspor ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da yönetim, oyuncularını şampiyonluğa motive etmek adına bir de 'bonus' maddesi ile jest yaptı. Buna göre yüzde 15 indirim talebini kabul eden futbolcular, şampiyonluğa ulaşırsa yönetim futbolculara indirimin yüzde 5'ini iade edecek. Böylelikle şampiyonluk halinde oyuncuların yaptığı indirim yüzde 10 olacak.