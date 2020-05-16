Gençler maske kuralını takmadı

Korona virüs vaka ve ölüm sayılarının azalmasının ardından normal hayata dönüşün kademe kademe başlatıldığı Türkiye'de 15-20 yaş arası gençler uzun bir aradan sonra ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı. Fakat çok sayıdaki gencin toplu alanlarda sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde lise ve üniversite çağındaki gençler özellikle kafelerin kapalı olması nedeniyle parklarda ve caddelerde zaman geçirdi.

FERDİ YAVUZ