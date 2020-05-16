Görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi

Siyah-Beyazlılar'da 8 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından camia büyük bir üzüntü yaşadı. Bu ortamda futbol konuşmak istemeyen yönetim, sözleşme görüşmelerini de ileri bir tarihe erteledi. Bu hafta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile pazarlık masasına oturulması bekleniyordu. Üç oyuncunun da bu kararı olgunlukla karşıladığı ve tek gündemlerinin sağlık olduğunu bildirdikleri gelen haberler arasında.
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