‘Hem para al hem de oynamam’ olmaz

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, liglerin açılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, liglerin başlama tarihi olan 12 Haziran için Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'e haksız yüklenildiğini savunurken "Aksi durumunda futbol biter" ifadelerini kullandı. Vural, "Korona virüs futbolu zincirleme olarak etkiledi. Maçlar durunca abone kaybeden yayıncı kuruluş kulüplere ödeme yapamıyor. Böyle olunca kulüpler de futbolcu ve teknik ekibine para veremiyor.

BÜYÜK ORANDA İSTEK VAR

Genelde alt sıralarda olan kulüpler sezonun devamına karşı. Bazı futbolcular "Ben oynamam" diyor. Hem 2.5-3 milyon Euro para al hem de oynama. Yok ya. Buna karşın liglerimizde futbolcuların yüzde 70'i devamdan yana" dedi.



Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüse karşı devletin açıklamalarına tüm vatandaşların uymasını söyledi. Vural, "Devletimizin açıkladığı kurallara uyalım. Bende uyuyorum ve 65 yaş üzeri olduğum için tesislerden dışarıya çıkmıyorum" dedi.



HAKSIZLIK YAPILIYOR

TFF Başkanı Nihat Özdemir'e haksız yere yüklenildiğini belirten Vural, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e 12 Haziran tarihini işaret ettiği için haksız şekilde yükleniliyor. Ama bunun aksi durumunda futbol biter. Biz kulüplerin yaşaması tarafındayız. Çünkü kulüpler olmazsa ne teknik adam olur ne de futbolcu. Özellikle Süper Lig kulüpleri sezonun oynanmadan tamamlanması durumunda çöker. Hiçbir kulüp de oynanmamış sezonun parasını futbolcularına ödemez. Tescile de karşıyım. Hangi tarihte başlarsa başlasın bu sezon bitmeli" ifadelerini kullandı.



HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYORUZ

AKHİSAR Teknik Direktörü Yılmaz Vural, çalışmalara başladıklarını söyleyerek, "Küçük gruplar halinde saha çalışmalarına başladık. Bir hafta içerisinde de tam takım olarak çalışmayı planlıyoruz. 12 Haziran'da ligler başlayana kadar hazır hale geleceğiz. Taraftarımız merak etmesin hedefimizde sapma olmayacak" diye konuştu.