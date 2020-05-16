Horoz transferin gözdesi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da iyi bir sezon geçiren savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz, transferin gözdesi oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Balıkesirspor'dan Denizlispor'a transfer olan ve ilk sezonunda şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'de boy gösteren 27 yaşındaki stoper, performansıyla dikkat çekti. Savunmada sergilediği oyunla takımının önemli oyuncuları arasına giren ve teknik direktör Bülent Uygun'un defans hattında vazgeçilmezi olan Oğuz'a Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in talip olduğu belirtildi. Bu sezon Denizlispor ile 22 maça çıkan Oğuz Yılmaz, bin 932 dakika sahada kaldı. Hedefini A Milli Takım olarak koyan Oğuz, " Bu tür haberleri duymak gurur verici. Hele hele atayurdumuz olan Trabzon'dan gelmesi ayrı bir güzel. Ben İstanbul doğumluyum ama baba tarafından dedem Trabzon Çaykara'dan.

BÖYLE HABERLER GURUR VERİCİ

Sonradan Bayburt'a göçmüşler ama halen Çaykara'da akrabalarımız var. Transfer haberlerim çıkıyor. Adımın Trabzonspor'la anılması hoş. Ancak şu an kulübüm Denizlispor'la da görüşüyorum. Zaman gösterecek" dedi. Bu sezon yeşil-siyahlı ekipte ligde 19 maça ilk 11'de çıkan Oğuz, 1752 dakika süre aldı. Teknik patron Bülent Uygun'un yönetime futbolcunun kadroda tutulması yönünde rapor verdiği öğrenildi.



TARİHE GEÇTİ

Oğuz Yılmaz, bu sezonun ilk devresinde Yukatel Denizlispor formasıyla 16 Aralık 2019 tarihinde Trabzonspor karşısında 90 dakika forma giydi. 27 yaşındaki defans oyuncusu, maçta kendi kalesine gol atmış, bu da, 'Akyazı Stadı'nda Trabzonspor'un 100. golü olarak' tarihe geçmişti. Oğuz'un Denizlispor ile sözleşmesi 30 Haziran 2020'de bitiyor.

SEBAHATTİN ALP