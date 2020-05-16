İşi sıkı tutuyor

Hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdüren Altınordu'da kurmaylar işi sıkı tutuyor. Bir çok takımda Kovid-19 testleri pozitif çıkarken, kırmızı-lacivertliler aldıkları önlemlerle takımı izole edip sıkıntı yaşamak istemiyor. Kulüp doktoru Raşit Şimşek, "Kovid-19 öncesinde ülkemizde ilk görülmeden önce biz tedbirlerimizi almıştık. Sosyal izalasyon, otobüse binişler gibi birçok önlemleri alıp oyuncularımıza iletmiştik. Testlerimizi yaparak ikinci evre yani grup ve saha idmanlarına başlama dönemine girdik" dedi.

'HİJYENE DİKKAT'

Aldıkları tedbirlerden dolayı grup idmanı yapmalarında sakınca olmadığını belirten Şimşek, "Futbola Dönüş Protokolü"nde 6'şarlı ve 4'erli gruplar halinde farklı sahalarda antrenmanlar yapacağız. Tabii bunları yaparken sosyal mesafe, sosyal izolasyon, maske ve genel hijyen kurallarına da dikkat edeceğiz. Takım otobüsünün gidişgeliş, yerleşimi de çok önemli. Odalarda da futbolcularımız birer kişi kalıyorlar. Restoranda da gerekli önlemleri alıyoruz. Fitness salonunda çok ciddi planlamalar yaptık, maksimum 5 kişinin çalışacağı şekilde düzenleme yaptık. Burada en önemli sorumluluk bireylerde. Zincirin en zayıf halkası bireyin kendisi oluyor" diye konuştu.