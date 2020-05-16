Karşıyaka'da, antrenmanların başlangıç tarihi kesinleşmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'tan beri duran alt liglerin başlangıç tarihini tekrar değiştirip 12 Haziran'dan 18 Temmuz'a çekerken TFF 3'üncü Lig'deki Karşıyaka, kesin kararları bekliyor.Hafta içi gelen kararla 2 hafta önce toplanan futbolcularına yeniden izin veren Karşıyaka, antrenmanların tekrar başlangıç tarihini henüz kesinleştirmedi. Yeşil-kırmızılılarda salgın sürecinde 2 aydır ailesinin yanında İstanbul'da olan teknik direktör Soner Tolungüç, hafta içinde koronavirüs testleri yapılıp topla antrenmanların başlamasını planlandığı için özel izinle İzmir'e geldi. Tolungüç, kente döner dönmez TFF'den çıkan kararla 1 gün kalıp tesisleri denetledikten sonra İstanbul'a geri gitti. Antrenmanlar için Diyarbakır'dan 20 saatlik araba yolculuğuyla gelen takım kaptanı Mustafa Aşan da salgın nedeniyle alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı bittikten sonra tekrar ailesinin yanına memleketine dönecek.

DHA

Karşıyaka koronavirüs testinden geçecek