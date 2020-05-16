Karşıyaka’ya Bornova onayı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 3. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Karşıyaka'ya iç saha maçlarını ilçedeki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamak için kapılarını açtı. İduğ, yeşil-kırmızılı kulübün maçlarını Türkiye Futbol Federasyonu onay verdiği takdirde Bornova'da oynaması için gerekli protokolü imzaladı. İduğ, konuyla ilgili Karşıyaka'nın yanında olduğunu belirtip, "Her türlü imkanı yaratacağız. Lig maçlarını uzun süredir oynayacak stat bulamıyorlardı. Atatürk Stadı tribünleri muhteşem seyirciye uzak olduğundan avantaj değil, dezavantaj oluyordu. Bu nedenle de Bornova'da oynamak istediklerini biliyordum. Karşıyaka artık Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda lig maçlarını oynayabilecek. Protokolü de imzaladım" açıklamasını yaptı.

CENK ÖZBEY: SIRA GELDİ ŞAMPİYONLUĞA



Karşıyaka'nın tecrübeli savunma oyuncusu Cenk Özbey, hedeflleri olan şampiyonluğa ulaşmak için çok çalışacaklarını belirtti. Geçen sezon yarım kalan işlerini bu yıl tamamlamak istediklerini belirten Cenk, "Genç bir kadroyla mücadele ettik. Arkadaşlarımız tecrübesizdi. Van ile oynadığımız Play-Off herkese çok önemli tecrübeler kattı. Bu yıl Play-Off'tan şampiyonluğa ulaşacağımızdan çok eminim" dedi. Maçların seyircisiz oynanmasının kendileri için büyük bir dezavantaj olacağını belirten Cenk, "Taraftarımızın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Kritik maçlarda yanımızda olamayacaklar. Zor bir mevsimde oynayacağız. Hava şartları, psikolojik zorluklarla savaşacağız. 2. Lig'e çıkmak için elimizden geleni sahada yapacağız" diye konuştu.