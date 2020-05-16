Korona virüs olan benim

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Kovid- 19 salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında korona virüse yakalanan yöneticinin kendisi olduğunu söyledi. Kızılhan, "Bugüne dek 395 sporcu, yönetici ve personele test yapıldı. Gelecek hafta 135 test daha yapılacak ve toplam da 530 test yapılmış olacak. 20 Mart'tan bu yana kulübümüzde toplam 11 vakaya rastlandı. Yönetim kurulunda rastlanan vaka benim. Bugün sizlere evden hitap ediyorum. PCR testim negatif çıkmasına rağmen ciğerlerimde Kovid-19 izlerine rastlandı. Benim için 14 günlük karantina süreci başladı 1 haftası geçti. Allah'a şükürler olsun iyiyim. Kulübümüzde testi pozitif çıkanların da tedavilerine başlandı" dedi. Spor camiasında her gün virüsle ilgili üzücü haberler aldıklarını aktaran Kızılhan, "Süreç herkes adına sıkıntılı. Ama atlatacağız" dedi.

BAŞKANLARI UNUTMADI

Kızılhan, "Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye ve geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.