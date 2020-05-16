Maçlar İstanbul ve Antalya’da

TFF her ne kadar 12 Haziran'da Süper Lig'in başlayacağını söylese de Bakanlık planlamasında ligin başlangıcı 29 Haziran, bitişi ise 26 Temmuz şeklinde gözüküyor. En çarpıcı detay ise maçların tek merkezde ve İstanbul'da oynanacak olması. Haftada 2'şer maç oynatılıp lig sonlandırılacak.

KUPA DA BELLİ OLDU

Bakanlık, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını 22 Haziran Pazartesi günü oynatacak. 25 Haziran Perşembe günü ise final maçı yapılacak. Alt liglerin rotası da Antalya olarak belirlendi. 1. Lig ve 2. Lig için Belek ve Kadriye'de 3. lig ise Kundu ve Manavgat'ta oynayacak.

İKİ ALTERNATİF VAR

Fikstür konusunda iki alternatif söz konusu. İlki; 12 Haziran- 19 Temmuz tarihleri arası haftada 1 maça çıkmak. Diğeri ise 13-14 Haziran- 1 Temmuz arasında haftada 2 maç oynamak. Elbette yine tüm karşılaşmalar seyircisiz yapılacak.