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Menemen görüşme odasına

İç transfer görüşmeleri için düğmeye basan sarı-lacivertli kurmaylar kadroyu koruyacak.

Menemen görüşme odasına
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Ekol Göz Menemenspor, korona virüs salgının ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki hafta iç transfer görüşmelerine başlayacak. İzmir ekibinde takım kaptanı orta saha Taşkın Çalış, stoper Jasmin Trtovac, kaleci Amir Güren, sol kanat Mehmet Boztepe, sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ve defans Selim Aydemir'in sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Kurmaylar teknik direktör Cenk Laleci'nin hazırlayacağı rapor doğrultusunda oyuncuları takımda tutmak için görüşmelere başlayacak.

OPSİYON KULLANILABİLİR
Teknik heyetin iskelet kadroyu korunmasını istediği öğrenildi. Menemen'de sözleşmeleri bitecek Ali Keten, David Domgjonas, İbrahim Akanbi Rasheed, Özkan Yıldırım, Murat Elkatmış ve Rıdvan Koçak'ın ise opsiyon maddelerinin bulunduğu ve bu futbolcuların yönetim isterse gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecekleri açıklandı. Cenk Laleci, yeni sezonda yine iddialı bir takım olacaklarını belirterek, "İç transferi bir an önce tamamlayacağız. Ardından takviye için belirlediğimiz oyuncularla görüşeceğiz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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